Magaly Medina sobre ruptura de Vania Bludau con abogado: “Ella tiene tan mala suerte”

Magaly Medina se sumó a las opiniones sobre el fin de la relación entre Vania Bludau y el abogado Frank Dello Russo. Como se recuerda, la modelo anunció su ruptura con el extranjero el último fin de semana.

La conductora de ATV dejó su teoría sobre este quiebre que asombró a muchos de sus seguidores en las redes sociales. Según información de un conocido medio local, la popular ‘Urraca’ también habló sobre sus fallidas relaciones.

La conductora de televisión se pronunció sobre las fallidas relaciones de la modelo. Foto: Instagram

“Dicen los amigos cercanos a la modelo que ella le encontró unas facturas de que él pagaba Tinder y después lo que siga”, comentó Magaly Medina.

“Ella ha borrado todas las fotos que tenía en Instagram junto a Frank Dello Russo. Ella tiene tan mala suerte. Bueno, se dice que no se tiene mala suerte, sino que uno elige a los malos, escoge mal o siguiendo ciertos patrones", relató a Perú 21.

Vania Bludau y Frank Dello Russo. Foto: Instagram

Así también, recalcó que ambos han dejado de seguirse, y por tal motivo, la relación no tiene futuro. "Ya no existe ninguna foto de él y ella se sentiría traicionada. Ninguno de los dos ya se sigue, como que dicen los millenials que ya no va más”, añadió.

Cabe recordar, que Vania Bludau fue tendencia en las redes sociales al anunciar el fin de su amorío con Frank Dello Russo. Horas más tarde, compartió un sensual video donde se le ve bailando reggaetón.

Según contó a Rodrigo González, la expareja de Christian Domínguez descubrió que el abogado usaba una cuenta premium de Tinder.

“Ya quiero cortar esto de raíz. Me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió la peruana.