Tom Hanks ha dejado en claro que, a pesar de su fama mundial, siempre está dispuesto a ayudar y llevar alegría a quienes más lo necesitan en estos tiempos de crisis.

En esta oportunidad, el reconocido actor sorprendió a los estudiantes que se graduaron de la Wright State University de Ohio y que no pudieron celebrar la ceremonia en persona debido al brote del coronavirus.

Tom Hanks sorprende universitarios que no celebraron graduación por la pandemia

Tom Hanks, quien fue una de las primeras celebridades en revelar que había contraído la COVID-19 a principios de marzo y posteriormente se recuperó, grabó un mensaje virtual de apoyo para la clase que se graduaba y felicitó a los alumnos por su éxito y potencial.

“Felicitaciones a los elegidos... Ustedes son los elegidos debido a un destino inimaginable cuando comenzaron sus aventuras en Wright State”, dijo el dos veces ganador del Oscar de 63 años en un mensaje de video publicado en las redes sociales de la Universidad.

En el mensaje, el esposo de Rita Wilson habló sobre lo que el mundo se encuentra atravesando por la pandemia y lo que esta crisis marcará en la historia de la humanidad.

"Comenzaste en la antigüedad, en un mundo anterior a la ‘Gran Pandemia de 2020’. Hablarás de esos primeros años de tu vida de esa manera: ‘Bueno, eso fue antes de la COVID-19. Eso fue antes de la gran pandemia’. Parte de sus vidas se identificará para siempre como ‘antes’, de la misma manera que otras generaciones dicen la hora como ‘Bueno, eso fue antes de la guerra’ o ‘Eso fue antes de Internet’ o ‘Eso fue antes de Beyoncé’. La palabra ‘antes’ va a tener un gran peso contigo”, comentó.

“El mundo después de todo lo que hemos pasado... el futuro siempre es incierto, pero nosotros, que celebramos lo que has hecho, estamos seguros de una cosa en este día: no nos decepcionarás. Gracias, felicitaciones”, finalizó.

Tom Hanks hace broma sobre la enfermedad que padeció

Tom Hanks se convirtió en el primer invitado del programa especial de la SNL. El actor apareció en el show, desde su casa, y contó algunas anécdotas tras haber contraído el coronavirus.

La celebridad reveló que algunas personas le tienen miedo a pesar de haber superado la enfermedad.

“Desde que me diagnosticaron, me he parecido más al padre de Estados Unidos que nunca. (En eso) nadie quiere estar cerca de mí por mucho tiempo y hago que la gente se sienta incómoda”, relató.