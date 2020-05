The Beatles: revelan que a John Lennon no le gustaba ‘Let it be’

John Lennon confesó al escritor David Sheff que rechazó la canción “Let it be”, así como realizar una película mientras grababa con George Harrison y Ringo Starr la producción que llevaba el mismo nombre.

Según Sheff, Lennon reprobaba el sentimentalismo de la canción porque consideraba que no era el estilo del cuarteto. Recordemos que McCartney la había creado en referencia a un sueño que tuvo con su madre fallecida.

PUEDES VER Johnny Depp debuta en Instagram con tema de John Lennon [VIDEO]

Asimismo, afirmó que esa idea se acoplaba mejor a la banda que tenía McCartney cuando decidió emprender su carrera solista: The Wings.

¿The Beatles son mejores que los Rolling Stones?

“Ese es Paul. ¿Que puedo decir? Era una idea que nada tenía que ver con los Beatles. Podría haber sido buena para sus Wings, pero no para los Beatles. No sé en qué estaría pensando Paul cuando escribió ‘Let It Be‘", comentó en su momento la entonces pareja de Yoko Ono.

Además, subrayó que McCartney se inspiró en la producción de una agrupación que ya existía: Simon y Garfunkel.

“Creo que se inspiró en 'Bridge over troubled water’ de Simon y Garfunkel. Ese es mi sentimiento, aunque no tengo nada para seguir. Sé que quería escribirlo”, mencionó el intérprete de “Imagine”.

The Beatles en su última presentación. Foto: difusión

Cabe precisar que “Let It Be” se grabó en enero de 1969, 10 meses antes de que se publicara el álbum de Simon y Garfunkel, que contenía una canción del mismo nombre.

Además, debido a que John era agnóstico, le resultaba frustrante tener que interpretar “Let it be” haciendo mención a la Virgen María en uno de sus versos. Sin embargo, McCartney insistía que él hacía referencia a su propia mamá.

A pesar de lo dicho por Lennon, este tema se convirtió en todo un éxito alcanzando el número 1 en las listas musicales a nivel mundial.