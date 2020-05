Luego de que Carlos Zúñiga, conocido también como el ‘Zorro Zupe’ contara que se habría besado con Nicola Porcella, el exchico reality reveló que se comunicó con su amigo para pedirle que tenga cuidado con las bromas que hace.

Todo empezó porque el exconductor de Válgame hizo un comentario en un live de Instagram de Fiorella Alzamora. “Él me chapa cuando está borracho, viene y me busca”.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

Ante ello, Porcella aclaró que todo se trataba de una broma. “Hablé con él y me da risa, pero nada que ver. Le dije: ‘Oe, carajo, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”, afirmó al diario Trome.

Asimismo, aseguró que el ‘Zorro Zupe’ se ha disculpado con él por ese comentario. “Al ‘Zorro’ le encanta exagerar, son bromas que nos podemos hacer internamente, como es muy amigo mío me ha pedido disculpas”, mencionó el exconductor de Todo por amor.

Nicola Porcella expuesto por 'Zorro' Zupe en situación íntima. Foto: Instagram

Además, Nicola Porcella mencionó que se encuentra solo y centrado en su familia. “Estoy solo, enfocado en mi negocio, y en sacar adelante a mi hijo y familia”, aseguró.

Por otro lado, hace unos días, comentó que su contrato con Latina se había suspendido y que por el momento no estaba interesado en volver a la televisión.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo”, aseveró.