Mujer Luna Bella, una de las figuras más populares de la industria del porno en México, compartió públicamente una decisión que dejó en desconcierto a sus millones de seguidores.

A través de su cuenta de Twitter, la polémica actriz mexicana dio a conocer que su vida se encuentra en una nueva etapa, totalmente alejada del material para adultos y la exhibición erótica frente a cámaras, debido a que ya no quiere tener contacto con hombres.

El controvertido anuncio de Mujer Luna Bella en Twitter. Algunas palabras fueron censuradas.

“Perdón por decepcionarlos, pero la neta ya no extraño... o sea, hablo de volver a los shows o al porno, o volver a los servicios. Obvio, a mi sitio sigo subiendo, pero es una página, no es en vivo, ni teniendo contacto con hombres. Ya tengo otras prioridades. Sorry”, escribió en su publicación.

Ante ello, las respuestas de sus admiradores se polarizaron. Mientras algunos apoyaron su anuncio, otros criticaron duramente la novedad. Sin embargo, la mexicana reafirmó sus declaraciones y confesó que ahora busca a una persona ideal para compartir su vida sexual.

Mujer Luna Bella lleva varios años dedicándose a los contenidos audiovisuales para adultos. (Foto: Instagram)

“El sexo es el sexo, soy caliente por naturaleza y me encanta, pero ya no lo quiero hacer con cualquiera. Ahora quiero que sea con alguien en especial, ando trabajando en limpiar mi energía y canalizarla, y para no necesitar de hombres ya tengo mi colección de juguetitos”, declaró Mujer Luna Bella en otro mensaje, publicado también en Twitter.