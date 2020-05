Fátima Sotomayor, del canal Misias pero viajeras, se pronunció sobre una publicación en Facebook echa por El Panfleto. Allí la acusaron de echar a su compañera de departamento por sospechas de ser portadora del coronavirus.

Según el ‘post’ de la página, las youtubers peruana no permitieron ingresar al recinto a su amiga luego de haber salido a la calle. Así también, mencionan que dejaron llorando a la mujer fuera del hogar.

PUEDES VER Luisito Comunica tendría romance con modelo venezolana, aseguran fans

“Para informarles que las conch*** de Misias pero viajeras, en un acto de cruel egoísmo, no dejaron ingresar a su roommate, Paloma, al departamento que comparten en Miraflores. ¿Por qué? Porque sospechan que tiene covid19, luego de que ella saliera a la calle", se lee en el comunicado.

Fátima de Misias pero viajeras desmiente haber botado a compañera por tener la COVID-19 Bajada:

“La han dejado llorando varias horas afuera, sin poder movilizarse por el inicio del toque de queda. Estas mier*** le trancaron la puerta y tuvo que venir un familiar a recogerla. ¿Qué proCD?”, agrega el texto.

Esta publicación estuvo circulando en las redes sociales generando opiniones divididas y dudando de la veracidad del ‘post’ de la página.

“La muchacha que dices, actualmente no vivía en ese departamento, así que desde el inicio de tu publicación en la que afirmas que ha salido para luego que no la dejarán entrar. No no no. Yo sigo a estás muchachas y son recontra solidarias”, escribió un usuario.

La youtuber se pronunció sobre una falsa publicación que viene circulando en las redes sociales.

No obstante, la ‘influencer’ lo desmintió en sus historias de Instagram, señalando que todo este rumor era “falso”. Así también, una de sus compañeras respaldó a la youtuber, confirmando que lo mencionado no tenía validez.