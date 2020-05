Lizbeth Rodríguez no ha detenido sus críticas hacia Juan de Dios Pantoja, esta vez no ha dudado en arremeter contra el cantante al afirmar que solo actúa al pedirle perdón a Kimberly Loaiza en su nueva canción ‘Error’.

Recordemos que Lizbeth Rodríguez fue quien reveló la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza. De inmediato la pareja rompió su vínculo sentimental del que aún se sigue hablando.

PUEDES VER Juan de Dios Pantoja: todo sobre la supuesta infidelidad del youtuber a Kimberly Loaiza

A pocas semanas de la separación, JD Pantoja estrenó la canción ‘Error´ donde explica lo doloroso que ha sido para él separarse de Loaiza y su hija: “He fallado tengo que admitirlo, he lastimado a los que me han querido, sé que me equivoqué”, dice la letra de este single.

El video musical es mucho más dramático ya que Pantoja canta sobre su pasado al narrar situaciones de su infancia, lo que provoco que derrame algunas lágrimas durante el rodaje del clip.

Sin embargo, Lizbeth Rodríguez, conocida por Exponiendo infieles, no creyó en sus palabras y de inmediato lo atacó alegando que él estaba fingiendo su dolor.

A través de Twitter, Rodríguez mandó mensajes indirectos a JD, mencionando que se estaba haciendo la víctima y que estaba fingiendo su depresión.

“¡Clases de actuación fáciles para ti en 5 minutos! Si quieres ‘intentar llorar’: -No parpadees (a ver si te salen lagrimas) - Ve directo a la luz por tiempo prolongado -Pícate los ojos”, se lee en primer tuit.

Un segundo mensaje llegó, donde la exBadabun escribió: “¿ya les dije que está actuando...lleva acento?”.

PUEDES VER Juan de Dios Pantoja se pronuncia tras filtración de video íntimo en redes sociales [VIDEO]

El papel de Lizbeth Rodríguez en el escándalo entre JD Pantoja y Kimberly Loaiza

Lizbeth Rodríguez fue quien puso en evidencia la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja cuando aseguró que el cantante le fue infiel a Kimberly Loaiza con el fotógrafo de ambos, Kevin Achutegui, e incluso mostró una conversación donde éste lo confirmaba.

El cantante no dudó en salir a defenderse de las acusaciones; no obstante, los rumores de una traición aumentaron con la publicación de un video íntimo del ahora exyoutuber, quien negó ser el protagonista de la grabación y acusó los productores de Badabun de haber filtrado la grabación en las redes sociales.

Tras lo sucedido, el mismo Pantoja anunció que había terminado su relación con Loaiza.