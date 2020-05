Justin Bieber y Hailey Baldwin estrenan reality y hablan de problemas en su matrimonio

A Justin Bieber y Hailey Baldwin no solo les basta con publicar cosas de sus pasatiempos como casados en redes sociales. La famosa pareja dio un paso más allá y estrenó su reality show para mostrar a sus millones de fans cómo es la convivencia.

El cantante canadiense compartió el primer capítulo en su cuenta oficial de Facebook. En las imágenes se vio a los jóvenes discutiendo sobre su matrimonio, problemas cotidianos y todo lo que implicada formar una nueva familia.

The Biebers on Watch se lanzó el lunes 4 de marzo y presentará los primeros 12 episodios filmados por la pareja en su casa de Toronto y sus alrededores, donde actualmente están pasando la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En el primer episodio también se pudo ver a Justin Bieber, de 26 años, y a Hailey Baldwin, de 23, dando un paseo en bote por el lago que la estrella del pop pescó cuando era un niño. Mientras están solos en el agua, los dos conversan sobre las dificultades de la convivencia.

“Hay muchas cosas en las que necesito trabajar. Cosas de perdón, cosas de celos, inseguridades de las que no me daba cuenta hasta que decidí pasar mi vida contigo. Me di cuenta de que había puntos ciegos en mi vida que desconocía”, dijo Bieber a Baldwin, quien en una entrevista pasada contó el truco que hizo para llamar la atención de su actual esposo.

¿Justin Bieber quiere tener hijos con Hailey Baldwin?

A inicios de marzo, Justin Bieber asistió al programa de Ellen Degeneres donde se pronunció sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposa Hailey Baldwin.

El conocido cantante señaló que esa respuesta sola la tiene la modelo de 23 años: “Esa decisión es de Hailey, porque es su cuerpo”.