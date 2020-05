Ivana Yturbe también ha sido considerada en el concurso del Rostro más bello del mundo. El conocido certamen sorprendió, en Instagram, a los seguidores de la chica reality con este nombramiento.

“IVANA YTURBE -- Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations!”, se lee en la página oficial de TC Candler.

Con esto, el concurso suma dos peruanos en su lista. Cabe señalar que hace unos días, Andrés Wiese causó asombro al ser el primer compatriota en la historia en formar parte de este concurso.

Cabe recordar que no es la primera vez que la expareja de Jefferson Farfán participa o es considerada parte de un evento internacional. Su belleza física es destacada por muchas personas dentro y fuera del medio.

En octubre del 2019, la modelo viajó hasta Italia para participar del Miss Progress Internacional. Sin embargo, una descompesación la obligó a abandonar el concurso de belleza.

Según una carta de su representante, la peruana estuvo presentando cuadros de fiebre, vómitos y diarrea. "Fue conducida hace dos días atrás a una posta local por los mismos síntomas, pero los doctores le indicaron medicamentos para aliviar su malestar, el mismo que se acrecentó en las últimas horas”, se leyó en su comunicado oficial.

“Ivana estaba haciendo un grandísimo esfuerzo por ser parte de todas las actividades de nuestra organización, pero no estaba bien. Para nosotros, lo más importante es la salud de nuestras candidatas y no podemos poner (arriesgar) su estado físico. Es una grandísima decisión, pero debemos retirar a Ivana para resguardar su salud”, se añade en el texto