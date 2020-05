Erick Elera mostró su lado más sensible al emocionarse con una sorpresa que le dio su hija Flavia en el programa En boca de todos.

En medio de la entrevista, el popular ‘Joel’ de Al fondo hay sitio contó que pasa la cuarentena con su esposa Allison Pastor y su hijo Lucas Tadeo, pero que, lamentablemente, no cuenta con la compañía de su hija, pues la pequeña se encuentra con su madre en Estados Unidos.

Erick Elera se quiebra al reencontrarse con su hija en En boca de todos

“Es inevitable no emocionarme cada vez que hablo con mi hija o cuando la gente me comenta cosas de ella. Trato de no pensar que mi hija no va a estar conmigo por un buen tiempo, aunque quizás sea lo mejor por ahora. Cuando estemos juntos nos daremos un gran abrazo”, expresó Erick Elera, con la voz quebrada.

El también cantante confesó además que se siente bastante triste porque no podrá estar presente en el onomástico de la pequeña Flavia Elera. “Su cumpleaños es ahora el 22 de mayo y me parte el alma no poder estar con ella”, manifestó, bastante conmovido.

Luego de ello, En boca de todos presentó un video en el que Flavia aparecía paseando en bicicleta mientras le decía a Erick Elera: “Papi te amo mucho y cuando acabe el virus te voy a ver en Perú. Te extraño y te quiero”.

Estas imágenes provocaron una inmensa sonrisa en el rostro de Erick Elera, la cual se avivó aún más cuando este vio a su hija en la pantalla en un enlace en vivo.

Durante su participación en En boca de todos, la pequeña Flavia aseguró que extraña mucho a su padre, a su hermanito Lucas Tadeo y a Allison Pastor, la esposa del cantante.