Director de Jojo Rabbit dirigirá la nueva película de Star Wars

El director de la nominada al Óscar Joo Rabbit, estará a cargo de la próxima película del universo galáctico. Así lo confirmaron los medios estadounidense. Taika Waititi también coescribirá el guion.

“El cineasta detrás de Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit dirigirá una nueva película de Star Wars para su estreno en cines”, sostienen los medios de comunicación. Waititi se une en el proceso creativo con el escritor de otra nominada al Óscar, la historia bélica 1917. “Krysty Wilson-Cairnstaika escribirá el guión con Waititi”, aseguró THR.

Hasta el momento no se ha establecido una fecha de lanzamiento para el proyecto debido a la crisis en la industria por el Covid-19 ganó una estatuilla dorada el pasado febrero por el guión por Jojo Rabbit , cinta que le dio la nominación a Mejor actriz de reparto a Scarlett Johansson. El cineasta ya ha filmado Next Goal Wins , y Ragnarok Thor: Love and Thunder se estrenaría el 11 de febrero de 2022.