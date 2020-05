Daniela Darcourt: “La fama no fue muy bonita en mi vida”

Daniela Darcourt ha sorprendido a todos sus seguidores al revelar que la fama y el gran éxito que ha tenido le resultó bastante abrumador. La salsera, mediante una transmisión en vivo de Instagram, le contó a Paula Arias que recurrió a ayuda psiquiátrica durante tres meses para poder sobrellevar el estado emocional que la aquejaba en ese momento.

“La fama no fue muy bonita en mi vida, tuve que ir tres meses al psiquiatra para poder entender el proceso de que mi nombre comenzaba a sonar, que era un producto y que iban a invadir mi privacidad. Entendí que no podía ir en contra porque mi trabajo me estaba regalando. Fue un proceso duro, pero ahora vivo tranquila y disfruto de la mejor manera mi vida”, confesó.

PUEDES VER Daniela Darcourt y Paula Arias preparan transmisión en vivo durante cuarentena

'Live' de Daniela Darcourt y Paula Arias Foto: captura

Asimismo, la intérprete de “Señor mentira” habló sobre la supuesta separación con su novio y aseguró que se trataría de un pequeño espacio que se habrían dado.

“Nosotros seguimos juntos, como toda pareja se da un espacio, lo necesitamos, pero nos hablamos todos los días por videollamadas. No estoy soltera, estoy feliz, tranquila. Si en un momento terminamos lo diremos”, mencionó la salsera.

Daniela Darcourt Foto: Instagram

Finalmente, Daniela Darcourt no se ha dejado amilanar por la pandemia del coronavirus. Así como otros artistas peruanos, ella también se ha visto afectada por las medidas que se han tomado por esta crisis que enfrenta el país. Sin embargo, acaba de lanzar un nuevo tema que grabó desde su casa inspirado en ella misma, pues cree que, así como es famosa en el medio, también es una persona ‘de carne y hueso’.