Ashley Tisdale está demostrando que la cuarentena está sacando su lado más humano y menos glamuroso.

La recordada ‘Sharpay Evans’ de la exitosa película juvenil High School Musical compartió con sus seguidores de Instagram cómo luce su cuerpo actualmente.

Ashley Tisdale muestra orgullosa sus celulitis y admite que no hace ejercicios

Ashley no tuvo miedo de mostrar sus imperfecciones como la celulitis por falta de ejercicios o tratamientos.

En la publicación, la actriz resaltó que dejó de entrenar y que, a pesar de tener una figura soñada, se siente atractiva y ama lo que tiene.

“Tengo que ser sincera: llevo mucho tiempo sin entrenar porque he estado centrada en mi salud mental durante esta cuarentena”, explicó.

“He estado haciendo mucha meditación y yoga y he intentado no juzgarme a mí misma. Aunque hay veces que desearía tener energía para moverme y hacer abdominales, tengo que decir que aun así me siento sexy. Me siento guapa y lo mejor de todo es que creo que me quiero aún más a mí misma”, agregó.

Los usuarios de Instagram no dudaron en aplaudir a Ashley Tisdale por no intentar mostrar una imagen falsa o plástica a sus fans.

“Te ves fabulosa”, “estoy impresionada", “estás que ardes”, “eres hermosa”, “te ves bien, pero usa pantalones”, “luces genial. Eres inspiración para aquellas personas que tienen complejos”, “la salud mental es más importante que luchar por verse perfecta”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la joven artista.

