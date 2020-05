Andrés Wiese se convirtió en tendencia en las redes sociales por su nominación a The 100 Most Beautiful Faces of 2020, el certamen internacional que mide la belleza de las celebridades masculinas y femeninas.

No obstante, también dio que hablar anteriormente por sus publicaciones en Instagram posando junto a postres que él mismo preparó. Tras el inicio del estado de emergencia y el aislamiento social, el actor no tuvo otra idea que poner en práctica su nuevo talento.

PUEDES VER Andrés Wiese: Así puedes votar por el peruano al Rostro más bello del mundo 2020

El actor ha demostrado tener talento para la repostería antes de su nominación al rostro más bello.

Tal es así que en varios de sus ‘post’ presumió sus distintas creaciones, desde un pie de limón hasta crocantes de manzana recién salidos del horno.

"He encontrado en la cocina un respiro, una distracción y una manera muy entretenida de pasar este tiempo de encierro en casa. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo", escribió en una de sus publicaciones.

Sus seguidores no pudieron resistirse a realizar comentarios felicitándolo por sus preparaciones, sin embargo, muchos de estos le causaron incomodidad al actor.

PUEDES VER Andrés Wiese gana en ‘likes’ a Cristiano Ronaldo por el rostro más bello

El actor ha demostrado tener talento para la repostería antes de su nominación al rostro más bello.

A raíz de esta situación, Andrés Wiese decidió manifestar su indignación por lo que escribieron varios cibernautas. A través de sus redes sociales, el intérprete de Nicolás de las Casas denunció el acoso y ciberbullying.

“Sé muy bien cómo son las redes sociales y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que solo busca eso, entretenerse y divertirse, también hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma”, escribió el actor.

PUEDES VER Andrés Wiese supera a Chris Evans en conteo para el rostro más bello 2020

“Leer comentarios así no me hace sentir bien (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante”, agregó el popular 'Ricolás'.

Por tal motivo, muchas figuras públicas iniciaron una campaña para terminar con este tipo de acoso. Su amigo Erick Elera se pronunció sobre este tipo de comentarios al actor.

“Hace un tiempo le pasó algo similar y me comentó que hay gente que se pasa de agresiva. Tenemos que aprender a saber respetar tanto a las mujeres como los hombres [...] Andrés es un caballero, pero todo tiene su límite", dijo el cantante.

Ahora, con su nominación al rostro más bello del mundo, Andrés Wiese se ha mostrado más que feliz, demostrándolo con los agradecimientos a las muestras de cariño. En Instagram, agradeció a los organizadores del certamen por la consideración.