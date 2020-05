Andrea San Martín responde fuerte a quienes la critican por tener hijas de padres distintos

Andrea San Martín aprovechó su tiempo libre en cuarentena para realizar una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Una de las interrogantes más controversiales que le plantearon a la ‘ojiverde’ fue si le molestaba que la juzgaran por haber tenido a sus hijas Maia y Lara con dos hombres: Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. “¿Alguna vez te afectó o te dolió que la gente hable por el hecho de que tus hijas sean de padres distintos?”, le consultó el cibernauta.

Andrea San Martín

Lejos de molestarse, Andrea San Martín se mostró bastante tranquila y aseguró que no le incomodaban las críticas. Además, acotó que lo único que lo molesta es que quienes la critican demuestren que aún existe una cultura machista en el Perú.

"Para nada. A mí no me suelen afectar los comentarios de la sociedad machista, he luchado contra eso desde que nací, no me interesa”, comentó la modelo y actriz en Instagram.

“Solo me da pena la cultura tan machista de mi país y me encantaría irme de esta vida viendo que esto cambió", añadió Andrea San Martín junto a su publicación.

Andrea San Martín se molesta por comentarios odiosos en redes sociales

Andrea San Martín manifestó sentirse indignada por el odio en redes sociales que expresan diversos usuarios.

“Veo tanta gente con mala vibra, leo comentarios hacia otras personas y la gente está llena de odio, de rabia, de rencor, de pica, de cólera, de todos los sentimientos horribles que me pueda imaginar”, aseveró la expareja de Sebastián Lizarzaburu en Instagram.