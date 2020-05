Laura Borlini sorprendió al pronunciarse acerca de los rumores que vinculan sentimentalmente a Alejandra Baigorria y George Forsyth. La conductora de televisión mencionó que, al ser dos personas solteras, no tendría nada de malo que intentaran una relación.

“Yo creo que tanto Alejandra como George son solteros, tienen todo el derecho del mundo de enamorarse y gritarlo a los cuatro vientos si les provoca”, contó sin reparos al diario Trome.

Asimismo, la argentina mencionó que la empresaria y el alcalde de La Victoria harían bonita pareja.

“Los dos son súper chamba, buena onda, me parece que podrían congeniar muy bien, pero eso es algo que solamente ellos lo saben. Observando el carisma de ellos y lo ‘pilas’ que son, creo que podrían llevarse muy bien”, aseguró.

Ademas, mencionó que los fracasos sentimentales por los que ambos han pasado no tendrían por qué afectar su actual vida amorosa.

Alejandra Baigorria entrega donativos de mascarillas acompañada de George Forsyth. Foto: Composición

“Todos hemos tenido experiencias amorosas que tal vez no han terminado muy bien, y eso sirve para saber qué queremos y qué no queremos. Si ellos sienten que pueden ser felices, adelante. No tienen que rendirle cuentas a nadie”, mencionó

Finalmente, Laura Borlini contó que le tiene fe a la relación de Alejandra Baigorria con George Forsyth, si en caso existiera.

“Después de tantas experiencias, de idas y vueltas, ya están más maduros y pueden analizar mejor con quién deciden estar. Yo sí le tengo fe a esa relación, me parece que se verían muy bien juntos, más allá de lo estético”, concluyó.