Adele se ha convertido en el centro de atención por parte de la prensa de espectáculos al dar a conocerse que perdió más de 68 kilos después de divorciarse de su esposo Simon Konecki.

Ahora, ha salido una nueva foto de la cantante de “Someone like you” con un look que dejó a sus fans sorprendidos. En la imagen, se ve a la cantante con el cabello rapado.

Este corte se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de horas gracias a la página Hey Reilly.

Adele sorprende con nueva imagen. Foto: difusión

Ellos se encargan de editar imágenes de celebridades y hacerles cortes de cabello que, como en el caso de Adele, pueden resultar radicales. En la imagen, la inglesa, además de aparecer con el cabello rapado, luce un teñido rubio platinado.

Esta edición de imagen está tan bien realizada que usuarios en Instagram creyeron que la intérprete de “Rolling in the deep” realmente había optado por ese look. Algunos, inclusive, aseguraban que se trataba de un nuevo estilo para lanzar su ansiado álbum, que la artista aseguró que saldría sí o sí este año en el mes de setiembre.

“Se ve hermosa”, “¿esto es real? Amo su nuevo look”, “Adele tiene un rostro hermoso y más ahora que ha perdido peso. Amo su nuevo corte”, “continúa linda”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Adele. Foto: Hey Reilly

Recordemos que la cantante comenzó a adelgazar en octubre del 2019, después de asistir a la fiesta del rapero Drake. Ella siguió una dieta estricta y rutinas de ejercicio bajo la supervisión de la personal trainer Camila Goodis, quien declaró que la artista logró este cambio debido a una dieta baja en calorías y actividad física diaria.

Nutricionista defiende a Adele

Luego que Adele recibiera miles de críticas por su drástica perdida de peso, Camila Goodis, su nutricionista, la defendió y señaló a Daily Mail que la cantante “no se ve muy delgada, se le ve espectacular”.