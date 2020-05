Verónica Linares revela a sus seguidores el sexo y nombre de su segundo bebé [VIDEO]

Verónica Linares, tras su anuncio hace unas semanas de encontrarse en la dulce espera, vive una de las etapas más felices de su vida. Luego de cinco años, la periodista espera a su segundo hijo y, por tal motivo, se animó a revelar a sus seguidores cuál será el sexo de su nuevo pequeño.

Durante una transmisión en vivo por Instagram con Rebeca Escribens, la conductora de noticias contó detalles de su embarazo. Allí le confesó a su amiga si su hijo será varón o mujer.

Durante la charla de casi una hora, la comunicadora le contó que, en su primer embarazo, su esposo se encargó de elegir el nombre. No obstante, en esta ocasión, le tocó el turno.

De un momento a otro, le confesó que estaba esperando una mujercita, por lo que la conductora de espectáculos saltó de alegría al escuchar la noticia. Así, reveló que la llamará Antonia.

Verónica Linares espera segundo hijo

Cabe señalar que, durante la emisión del noticiero matutino de América Noticias, Verónica Linares anunció que estaba embarazada por segunda vez. A sus 43 años, la periodista sorprendió a Federico Salazar con dicha noticia en plena transmisión en vivo.

“Estoy embarazada, por eso es que Federico se asustó [cuando] casi me caigo. ¿Qué pasó? No me importas tú, me decía Federico”, le dijo la periodista a Rebeca Escribens en el programa.

“¿Estás hablando en serio? ¿En primicia? ¿Ahorita lo estás anunciando?”, le preguntó con un gesto de impresión la conductora de espectáculos.