Frank Dello Russo, abogado y ahora expareja de Vania Bludau, rompió su silencio en las redes sociales y dejó un mensaje sobre los verdaderos motivos de su ruptura con la modelo peruana. En el texto, compartido en sus historias de Instagram, explicó su versión de los hechos.

Algo que llamó la atención fue la fecha exacta del fin de su relación. Según el profesional, el amorío terminó en el mes de marzo, y no en abril como la expareja de Christian Domínguez había mencionado en una anterior ocasión.

Frank Dello Russo y Vania Bludau

Rodrigo González expuso en su cuenta de Instagram una conversación que tuvo con la modelo en abril de este año. Allí, ella decía que aún seguía con el abogado y además señalaba que continuaban viviendo en el mismo lugar.

“Yo ya le había preguntado a Vania por los rumores de su separación el 9 de abril y ella me dijo que seguían juntos. ¿Cómo su ex dice que el 27 tenían más de un mes de haber terminado”, escribió el exconductor de Válgame dios.

El abogado dice que terminaron en marzo, pero ella asegura que aún estaban juntos en abril.

Frank Dello Russo desmiente a Vania Bludau

En otra parte de su texto, el defensor desmintió la versión de Vania Bludau sobre los verdaderos motivos de su fin de relación.

“La verdad es simple, no dejes que los medios te engañen. No voy a ser específico con los detalles de por qué terminó, pero si quiero ser específico con que terminó en marzo y no tiene nada que ver con infidelidad en Tinder”, sostuvo.

Frank Dello Russo se pronuncia en Instagram

“Nunca hicimos nuestro rompimiento público. Más de un mes después, el 27 de abril, me descargué Tinder cuando la relación ya había finalizado”, agregó.