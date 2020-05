Vania Bludau confirmó el fin de su relación con Frank Dello Russo hace algunos días. Sin embargo, el abogado no se pronunció al respecto sino hasta este domingo 3 de mayo.

A través de sus historias en Instagram, el italiano aseguró que la modelo no terminó con él porque descubrió que tenía una cuenta en Tinder, como se especuló inicialmente en un informe de Magaly TV, la firme.

“La verdad es simple, no dejes que los medios te engañen. No voy a ser específico con los detalles de por qué terminó, pero si quiero ser específico con que terminó en marzo y no tiene nada que ver con infidelidad en Tinder”, aseveró el exnovio de Vania Bludau.

Frank Dello Russo comparte mensajes tras ruptura sentimental con Vania Bludau

Asimismo, precisó que la ruptura se dio justo después de que tuvieran una fuerte discusión hace dos meses. “En marzo, discutimos intentando solucionar los problemas, pero finalmente se tomó la decisión de ir por caminos separados”, señaló.

“Decidimos que ella se iba a mudar del departamento que compartimos juntos después de la cuarentena. Por mientras, yo viviría en otra parte mientras Vania encontraba un espacio para ella”, añadió en Instagram.

Frank Dello Russo se pronuncia en Instagram

Finalmente, Frank Dello Russo indicó que si se unió a la red de Tinder, pero luego de ponerle fin a su romance con Vania Bludau. “Nunca hicimos nuestro rompimiento público. Más de un mes después, el 27 de abril, me descargué Tinder cuando la relación ya había finalizado”, sentenció.

Cabe precisar que Vania Bludau y Frank Dello Russo terminaron su relación a pesar de que anunciaron su compromiso a fines del 2019.