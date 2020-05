¿En la dulce espera? Vania Bludau no esperó más para descartar los rumores que afirmaban que estaría embarazada de su exnovio Frank Dello Russo.

La modelo, en su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos donde lucía el abdomen un poco hinchado. Esta imagen avivó los comentarios de todos sus seguidores, quienes le preguntaron sobre un posible embarazo.

Ante ello, Bludau no tardó en grabar un video en Tik Tok para aclarar los rumores. Además, tildó a los internautas que desataron dichos comentarios de “envidiosos”.

“Para los que me decían ayer que estaba gorda y que parecía embarazada, no señores, había comido tres panes con queso. Hoy amanecí normal. No seas envidioso”, dice la modelo en el clip.

Vania Bludau descarta rumores de embarazo

Asimismo, Vania Bludau contó, según el diario Trome, que había planeado convertirse en madre cuando de contrajera matrimonio con Dello Russo. Sin embargo, al terminar el compromiso, la modelo no ha vuelto a pronunciarse sobre dicho tema.

Por otro lado, luego de que se confirmara la ruptura, el abogado publicó ciertos mensajes referentes al fin de su relación.

Vania Bludau Foto: Instagram

A través de las redes sociales, él compartió dos publicaciones, en inglés, haciendo referencia a su ruptura sentimental. “Siempre hay tres versiones de cualquier historia. La que ellos solo saben, la que tú solo sabes y la verdad”, se lee en uno de los mensajes de Frank Dello Russo.

Finalmente, en otra de sus historias de Instagram, se puede leer: “Cree lo que tú quieras, pero no creas todo lo que lees sin preguntar”.