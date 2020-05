La polémica por el ya conocido caso ‘Merlos Place’ continúa siendo noticia por el vídeo de Alfonso Merlos en el que aparece Alexia Rivas semidesnuda durante su conexión en directo para un canal de YouTube.

Esta vez, Sábado Deluxe trajo nuevas novedades. Marta López se sometió al polígrafo de Conchita para revelar la verdadera cara de Alfonso y contar todos los detalles sobre su relación con el periodista murciano.

Marta López en el PoliDeluxe

Toda España está ansiosa de conocer más detalles de la novela de la cuarentena. Al empezar el programa, la colaboradora de Telecinco contó que antes del escándalo llevaba cuatro días enfadada con Alfonso.

Sábado Deluxe: Marta López se sometió al polígrafo. Mediaset.

"Él tiene unos celos horrorosos y me intentó hacer ver que no debía acercarme al padre de mi hijo pequeño. Cuando los padres de mis hijos son dos señores de los pies a la cabeza, les quiero muchísimo y se portan fenomenal con mis hijos”, aseguró.

Asimismo, Marta López señaló que no le da miedo Alfonso Merlos, hasta lo retó a que diga lo que quiera de ella: ”Tengo una maravillosa relación con los padres de mis hijos. No estoy arruinada. Lo único que te tengo es lástima. Las amenazas no me gustan”.

Sábado Deluxe: Infidelidades de Alfonso Merlos

La expanticipante de Gran Hermano aseguró que continuamente recibe información de chicas que supuestamente han mantenido relaciones con el periodista y que le da asco pensar con cuantas mujeres la engañó Alfonso Merlos cuando estuvo con ella.

Marta López en el PoliDeluxe. Mediaset.

A su vez, Marta aseguró que jamás se hubiese imaginado que existiese una tercera persona en su relación con Alfonso.

El polígrafo le dio la razón cuando Marta aseguró que en ningún momento Alfonso le dijo que dejaban la relación. Además, Conchita también corroboró que el periodista quería casarse con Marta el próximo 4 de septiembre y que incluso le dijo cómo le gustaría que fuera su peinado y vestido de novia en su boda.

Inclusive, Alfonso Merlos le dijo a la madre de Marta que cuando acabase el confinamiento iba a pedirle la mano de su hija y le repitió a la ex gran hermana que quería casarse con ella el mismo jueves que saltó el escándalo por el video con Alexia Rivas.

Finalmente, pese a que Marta López lo ha negado rotundamente, el polígrafo ha desvelado que aún sigue enamorada de Alfonso. Sin embargo, el ‘PoliDeluxe’ le dio la razón cuando aseguró que no volvería jamás a mantener una relación sentimental con su ex pareja.