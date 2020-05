Rebeca Escribens envía emotivo saludo a Gianella Neyra por su cumpleaños

Rebeca Escribens envió un emotivo saludo a su amiga Gianella Neyra por su cumpleaños. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video que reúne varias fotografías de los mejores momentos que han pasado juntas.

Asimismo, el clip que publicó en su red social, fue acompañado por un tierno mensaje que refleja el gran cariño que siente por su amiga.

“Feliz cumpleaños. Que los años nos sigan regalando desafíos, retos, viajes, fiestas, risas, llantos, encuentros, cafés, tragaderas, peleas, amistes ... Pero sobre todo salud y vida para disfrutar de los momentos que nos hacen felices como dos lombrices y poder abrazarnos.. Te quiero mucho”, se lee en la descripción de su post.

Por otro lado, la conductora de América Espectáculos constantemente se pronuncia en redes sociales sobre la cuarentena. Hace unas semanas, indicó que las personas que no respetaban la medida del aislamiento social la “enervan”.

Publicación de Rebeca Escribens Foto: captura

“Soy cabeza de familia, muy estricta con el aseo familiar. No escatimo esfuerzos para protegerme y prevenir contagiarme, muchos me pueden decir exagerada, maniática, pero así soy yo, salgo bien cubierta las pocas veces que me toca salir, soy la única que sale a comprar. Como soy exagerada, los demás confían en mí; además; desinfecto todas las bolsas que compro con agua y con lejía”, mencionó.

“Me encontré con gente muy prudente, obediente, pero también hay gente que se saltea la cola, no mantiene su distancia, provoca llamarles la atención y otras cosas más, la verdad que eso me enerva”, expresó Rebeca Escribens.