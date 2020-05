Radio Mágica se pronunció sobre los supuestos comentarios racistas propalados por Juan Carlos Guerrero, vocalista del grupo de música We All Together y locutor de Ruta 88, a través de su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo a la denuncia, el compositor había entablado un áspero fuego cruzado con un radioyente desde su cuenta @Ruta88Oficial, insultándolo y menospreciando el origen andino de sus gustos musicales.

“Y tú cuántas canciones has compuesto hdp? Seguro escuchas tu huayno”, “¿A qué hora vienes a limpiar mi baño?”, “'Me pastoreta hoarazena tiini mas pobleco qui tu’ jajaja serrano”, fueron algunos de los supuestos comentarios vertidos por el guitarrista de We All Together.

Además, en un mismo hilo de conversación se evidenció el ataque misógino hacia una seguidora de la radio. Tras la publicación, el músico decidió cerrar sus cuentas personales tanto en Twitter como Instagram.

A raíz de ello, Radio Mágica difundió horas después un comunicado garantizando no solo su rechazo hacia cualquier manifiesto de corte racial, sino también asegurando que la cuenta de Twitter de Juan Carlos Guerrero había sido hackeada.

“Sobre las imágenes que han venido circulando en estos últimos días conteniendo mensajes racistas y misóginos emitidos supuestamente desde una cuenta que pertenecería a nuestro locutor Carlos Guerrero, él ha señalado no ser el autor de dichos comentarios y que su cuenta habría sido hackeada. El viene conversando con su abogado para tomar las acciones legales que correspondan”, señala el pronunciamiento.

Además, dejó entrever que el conductor Juan Carlos Guerrero estaría evaluando iniciar una denuncia formal contra quienes utilizaron sus redes sociales para afectar tanto su imagen como la de Radio Mágica.

“Reiteramos en este comunicado que Radio Mágica no comparte los mencionados comentarios, y que está en contra de cualquier comentario o conducta que incentive actos de discriminación y de violencia así como cualquier comentario misógino. Estaremos pendientes de los actos que decida realizar nuestro locutor Carlos Guerrero para llegar al origen de lo ocurrido”, finaliza el mensaje divulgado en el portal de la radio.