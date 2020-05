Pedro Suárez Vértiz: “Dios me dio instintos sexuales muy por encima del promedio”

Pedro Suárez Vértiz reflexionó, a través de su Instagram, sobre los cambios hormonales que se experimentan luego de un encuentro amatorio.

“Más de una vez me sentí pésimo después de estar con alguna chica en la intimidad. Quería retroceder el tiempo para que nada hubiera pasado. Nunca pude saber cómo iba a sentirme después de un encuentro amatorio. Porque antes, tu cuerpo está llenecito de hormonas y todo lo ves maravilloso e irresistible. Pero después de la explosión la verdad sale a flote”, se lee al inicio del texto.

Publicación de Pedro Suàrez Vèrtiz Foto: captura

“Envidio a las mujeres por tener claro lo que sienten desde el principio y no sufrir espejismos de amor que luego se esfuman con el orgasmo. Paradójicamente envidio también a los hombres que tienen el estómago de soportar una mala resaca posterior a un fugaz encuentro sexual. Yo jamás pude. Dios me dio instintos sexuales muy por encima del promedio, pero también un espíritu muy justo y piadoso con quien esté a mi lado”, agregó.

pedro suarez vertiz esposa

Además, contó que algunas de sus canciones reflejan las inquietudes que sentía en ese momento.

“No soporto aprovecharme de alguien que tiene sentimientos nobles hacia mí, para tener relaciones sexuales. El matrimonio me salvó de mí mismo, y mis canciones sexuales fueron la catarsis del proceso. Hasta hoy se me pone la piel de gallina al ver una mujer que me parece atractiva, pero ya se que es un mero efecto hormonal, y no pongo para nada en duda mi presente”.

Pedro Suárez Vértiz y su esposa

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz, aconsejó a sus seguidores no arriesgarse a perder a un verdadero amor por una aventura.

“Contaditas veces me he quedado amando después de un flirt, pero eso nunca lo puedes predecir. Quédense con la persona que amaron después del orgasmo y serán felices. No la dejen ir por la ambición de más aventuras, porque puede ser que cuando la encuentres, ya sea tuya y te volverás loco”, concluyó.