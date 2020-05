Nicola Porcella participa en la telenovela de América TV Te volveré a encontrar, y a pesar de recibir muchos elogios de parte de sus seguidores en las redes sociales, otros no se muestran tan complacidos con su performance y no han dudado en criticarlo. Sin embargo, nadie esperó que el ex chico reality respondiera a sus detractores con un ‘troleo’.

Sucede que, en sus últimas publicaciones de Instagram, Nicola Porcella compartió un extracto de su actuación en la novela donde también tiene participación Alondra García Miró. En la escena, el personaje de la expareja de Angie Arizaga interactúa con su sobrina.

“Nicolás haciendo negocios con su sobrina. #novela #ficcion #actors #tevolvereaencontrar #familia #negocios”, fue el texto con el que el modelo acompañó este video.

De inmediato, su legión de admiradores destacó las dotes actorales que Porcella muestra en la publicación.

“No hay duda que lo tuyo es la TV, menos mal dejaste el fútbol”, “excelente actuación la de Nicola y, encima, el rostro más bello; el que no reconoce es un mezquino”, “mi capitán histórico, te amo bebé, me encanta tu personaje”, “Nicky lo hace bien”, “has mejorado muchísimo, capitán, ya eres todo un actor”.

Sin embargo, también hubieron comentarios que criticaron el talento escénico de Nicola Porcella en Te volveré a encontrar: “Nicola, por favor, 2 soles más de interpretación”, “es evidente que no tenemos buenos actores en este país”.

Sin embargo, el comentario que no pasó desapercibido para el exconductor de Todo por amor fue: “Me pregunto lo siguiente: ¿tan mal estamos en las escuelas de actuación? ¿Quiénes son las personas que hacen el casting? ¿Qué evalúan? O sea, todos merecemos tener oportunidades en esta vida, pero cada uno sabe en qué es bueno y qué no. Tú, la verdad que no; no te da lo de la actuación”.

Nicola Porcella no se quedó callado y respondió la crítica con un troleo inesperado: “@olenkaromina gracias, Meryl Streep (famosa actriz ganadora del Oscar), por los consejos”, comentario que acompañó con un emoticón de burla.