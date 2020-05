Maju Mantilla ha sorprendido por su trabajo en la telenovela Te volveré a encontrar, donde da vida a Inés, una diseñadora de modas que vive un triángulo amoroso con Paolo (Pablo Heredia) y Camilo (George Slebi). Las románticas escenas que protagonizó la actriz han generado mucha intriga, sobre todo porque el público se pregunta si estas incomodan a su esposo.

A raíz de estas especulaciones, la conductora de En boca de todos reveló que su esposo y padre de sus hijos no ve la novela de América TV por falta de tiempo. Sin embargo, aclaró que él respeta y apoya completamente su trabajo.

“Él sabía que iba a hacer ese tipo de escenas, tampoco es que diga ‘No hay problema’... él me dice que me apoya, sabe que es mi trabajo. Es muy comprensivo en ese sentido, te soy sincera, no ve televisión”, aseguró al diario Trome.

“Lo único que puede ver son noticias y punto, porque trabaja tanto que no tiene tiempo para hacer otras cosas y el tiempo libre lo dedica a nosotros, a sus hijos y a hacer deporte. Él no ve la novela”, añadió la presentadora.

Maju Mantilla explicó que su pareja siempre ha estado a su lado durante su carrera hasta hoy que interpreta a uno de los personajes principales en Te volveré a encontrar. “Me conoció siendo modelo, después entré a la televisión y luego me encaminé por la actuación. Y él ha asumido que esto es realmente lo que quiero y está bien”, explicó.

Finalmente, la ex Miss Perú se pronunció acerca de las polémicas declaraciones de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Anteriormente, el ‘Depredador’ dijo que no estaría con la modelo si ella grabara escenas de besos, lo cual fue respaldado por la ‘ojiverde’, quien señaló que siempre iba a priorizar su relación.

“Ella ha dicho que es feliz de esta manera, haciendo sus cosas. Y lo importante es que se vea así porque la felicidad la puedes transmitir en todo lo que hagas”, comentó Maju Mantilla.