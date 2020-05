Mabel Huertas sorprendió al revelar que estaría dispuesta a ceder en ciertos aspectos para poder seguir adelante con su matrimonio.

Al ser consultada sobre las declaraciones que dio Paolo Guerrero, quien dijo que no estaría en una relación con Alondra García Miró si ella haría escenas de besos, la periodista comentó: “Yo vi la videollamada y creo que no debemos tomar una sola línea de la conversación”.

Mabel Huertas

Según Mabel Huertas, en una pareja siempre se deben tomar decisiones y esto a veces implica que uno de los dos tenga que hacer o dejar de hacer algo.

“Yo sí estaría dispuesta a sacrificar ciertas cosas por mi matrimonio. En una relación siempre hay un costo–beneficio”, acotó al diario Trome.

Como se recuerda, diversos personajes se pronunciaron sobre el romance de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras los polémicos comentarios que hizo el futbolista. Magaly Medina, Pablo Heredia, Melissa Paredes y Maju Mantilla fueron algunos de ellos.

Mabel Huertas revela cómo pasa la cuarentena en su hogar

La comunicadora Mabel Huertas dio detalles sobre cómo viene sobrellevando la cuarentena junto a su familia en su hogar.

“Tomo las precauciones, ando con mi spray desinfectando lo que provoque riesgo, pero pienso que tarde o temprano me voy a contagiar. Hasta que no salga la vacuna estamos en riesgo constante”, contó.

“Al principio estaba estresada y me salieron erupciones en la piel. Hay una carga psicológica y emocional, pero poco a poco me he ido acostumbrando a esta vida”, añadió para Trome.