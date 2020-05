La Máscara: Mario Hart se retira voluntariamente para dedicarle tiempo a su esposa e hija

Desde el inicio de la nueva emisión de La Máscara, llamaron la atención las palmas virtuales a la salida del conductor Mathías Brivio. El animador fue recibido por diversas pantallas con personas que veían el show desde sus hogares.

Todo este público virtual funcionó como fondo a lo largo del programa en la pantalla gigante. Los cuatro investigadores también se mostraron siguiendo las normas de salubridad, pues estaban debidamente separados a más de un metro de distancia, cada uno en una mesa particular.

Aunque se anunció que la modalidad de competencia entre los participantes sería de todos contra todos y que la responsabilidad de eliminar a uno caería en los propios investigadores al no haber público presente, al final del programa Mario Hart quien había interpretado a “León”, voluntariamente dio un paso al costado y se despidió a través de una videollamada.

PUEDES VER La máscara: reality de Latina se grabará sin público por estado de emergencia

Poco después de iniciado el programa, Mathías comentó que todos los concursantes enmascarados tendrían un artista como refuerzos en sus presentaciones. Por lo que el programa contó con una variado desfile de figuras y así, se vistió, de gala.

La primera en aparecer en escena fue “Gata”, con su refuerzo Ana Kohler cantaron el recordado Siki, siki, haciendo bailar a los investigadores a ritmo de toada.

Luego le tocó el turno a “Conejo”, quien contó con el refuerzo de Farik Grippa. El participante le dedicó en clave salsa, Casi un hechizo a Gianella Neyra.

Hizo su aparición “Diva de Mar”, junto a su refuerzo Miluska Eskenazi, cantaron también en versión salsa Ese hombre.

El turno de “Monstruo” llegó, y tuvo como refuerzo a Francisco Chávez, el “Andrés Calamaro” de Yo Soy. Ambos se animaron por el rock y entonaron Cuando seas grande de Miguel Mateos.

El siguiente en presentarse fue “Caballo”, quien trajo como refuerzo a Ricky Santos. Otra cuota nostálgica durante la velada, pues cantaron el merengue noventero El baile del perrito.

“Espejo” luego salió con su refuerzo José Gaona. Ambos interpretaron Lo peor de todo, del grupo de rock peruano Rio.

En tanto “Huevo” participó con su refuerzo, el ganador de La Voz Perú, Daniel Lazo. Ambos hicieron suyo el ritmo de festejo con Saca las manos.

El escenario luego fue para “Ekeko” y su refuerzo, Ronald Hidalgo, el “Juan Gabriel" de Yo Soy. Ambos interpretaron la canción del divo mexicano No tengo dinero.

“Mariposa” salió finalmente a escena, desquitándose así el no haber participado la semana pasada debido a la inicio del estado de emergencia. Kate Candela fue su refuerzo y ambas cantaron una sentida interpretación de Evidencias.

PUEDES VER La Máscara terminó sus programas grabados y no hubo eliminación [FOTOS]

El último participante en anunciarse fue “León”, sin embargo al regreso de los comerciales, Mathías Brivio, al lado del disfraz colgado, anunció que el participante tras el traje del felino se retiraría por decisión propia y por una causa noble. Luego de escuchar sus pistas, y de manera unánime, los investigadores dijeron que se trataba de Mario Hart.

A distancia, el piloto de autos fue descubriéndose para terminar mostrando todo su rostro y agradecer al programa. Explicó que no podía estar presente debido a la cuarentena. Hart se encuentra al norte del país al lado de su esposa Korina Rivadeneira, quien como se sabe, se encuentra embarazada.

El hasta entonces participante, agradeció la comprensión del equipo de producción y mencionó que junto a su esposa se encuentran tranquilos pues cerca a ellos no se han registrado contagiados de coronavirus. Mario admitió de esta manera que volver a Lima sería un riesgo.

“Hasta ahora Korina tiene un embarazo superbueno. Aprovechamos acá para hacer mucho deporte. Definitivamente el estar a diez metros de la playa para ella le genera otra sensación y otro ‘feeling’ a estar de repente en nuestro departamento en Lima. Así que por ese lado ella también está superbien, supercontenta en una casa más amplia y espaciosa también. Y estamos aquí con mi papá y su familia. Así que hasta el día de hoy, gracias a Dios, Kori ha tenido un super embarazo”, compartió Hart acerca de su vida privada.

Sobre el personaje que encarnó en La Máscara, dijo que al inicio no sabía qué personalidad implantarle al “León”, pero que esta fue llegando de manera orgánica.

“Al principio fue difícil ir buscándole un personaje al ‘León’. No sabía si crear un personaje muy rudo, muy fuerte o divertido. Pero creo que con el pasar de los programas el ‘León’ solito, y con la respuesta del público, fue encontrando una personalidad que me hubiera encantado mantener hasta el final o hasta ser eliminado por el programa en el desarrollo del mismo", lamentó de cierta manera el ex chico reality.

Además de calificar como increíble su experiencia en el programa, el corredor de autos mencionó de manera general su anterior participación en Esto Es Guerra, programa donde coincidió con Mathías Brivio.

“Le agarré mucho cariño, además yo he sido león en otro programa junto contigo. Hemos sido rivales. Y me sentía muy identificado también con el personaje”, por lo que Brivio le respondió que le constaba su paso por el programa de competencia.

A modo de despedida, los investigadores también le agradecieron su tiempo y solo les quedó recomendarle que aprovechen en dormir todo lo que puedan ante la llegada de su primer bebé. Consejo que Hart admitió se lo vienen dando muy seguido y por lo que está algo asustado por el momento.

Ahora, por el momento, quedan nueve participantes en el programa que tiene pensado mantenerse como una opción de entretenimiento cada fin de semana durante los días de confinamiento.