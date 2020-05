Juliana Oxenford y la vez que generó polémica al acusar a su padre por abandono

Juliana Oxenford ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales por la inesperada declaración de su media hermana Lucía Oxenford. Tras años lejos de la polémica, la actriz reveló en Instagram cómo se lleva actualmente con la periodista.

Para sorpresa de sus seguidores, confesó que no tiene comunicación con la conductora de ATV Noticias. “No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, señaló en respuesta a un usuario.

Juliana Oxenford tendría mala relación con su hermana Lucía. Foto: Composición

Sin embargo, no es la primera vez que Lucía Oxenford se pronuncia sobre su media hermana. En agosto del 2017, la familia expuso un problema interno tras una polémica declaración de la figura del canal 9 a un conocido diario local.

Juliana Oxenford, en entrevista con el diario Trome, acusó a su padre Marcelo Oxenford de haberla “abandonado” cuando era pequeña. “Me dejó mi padre”, dijo la conductora, quien en ese tiempo era parte de Latina.

La periodista a vuelto a estar en boca de todos debido al conflicto interno que existe dentro de la familia Oxenford. Foto: Instagram

Tras esto surgió una serie de comentarios entre padre e hija. El actor se mostraba sorprendido por las declaraciones de su primogénita. Por su parte, la periodista buscaba justificar lo mencionado.

“Yo cuando hablo de abandono no es porque (mi padre) me ha dejado de ver, sino del sentimiento de abandono que tengo arraigado. Yo tengo un papá que se fue de casa cuando era muy chica y obviamente pasa que lo ves poco, sigue pasando el tiempo y cada vez es menos. Yo no he hablado mal de mi padre en ningún momento”, dijo en otra entrevista posterior.

La periodista a vuelto a estar en boca de todos debido al conflicto interno que existe dentro de la familia Oxenford.

“Me hicieron una pregunta y respondí con sinceridad… Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, agregó Juliana Oxenford.

La gresca llegó hasta el punto de que su media hermana interviniese y se manifieste contra la comunicadora. "Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en 4 paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren", expresó la joven actriz en aquel tiempo.

Así también, dejó un mensaje a quienes abrieron la polémica sobre el conflicto entre Juliana y su padre. “No tendrían por qué dárselas de opinólogos, los temas familiares se quedan en familia y nadie tiene por qué meterse, menos cuando no saben lo que en verdad pasó”, añadió la extranjera.

En 2017, la periodista Juliana Oxenford estuvo en boca de todos por unas revelaciones sobre su padre Marcelo Oxenford.

No obstante, en enero de 2019, padre e hija sorprendieron a más de uno al aparecer juntos en unas fotografías. Dichas instantáneas pertenecían a la boda de la periodista.

El fotógrafo Cardo Viera compartió los incidentes del mágico día, llamando la atención una imagen del actor con su primogénita mirándose fijamente. Esto confirmaba una última declaración de la conductora de noticias sobre la pareja de Yvonne Frayssinet en las redes sociales, señalando que “ya no le guardaba rencor a su papá”.