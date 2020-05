Janet Barboza se muestra orgullosa tras ser tendencia por su corte de cerquillo

Janet Barboza se volvió tendencia en las redes sociales por un peculiar video compartido en TikTok. La exconductora de Válgame no tuvo mejor idea que poner a prueba un tutorial de Youtube.

Su mala idea de cortarse el cerquillo le generó una ola de comentarios y gran cantidad de memes. Sin embargo, la popular ‘Reina de las movidas’ hizo caso omiso a las críticas por su fallido corte.

"No me salió muy derecho el corte del cerquillo, así que vamos a nivelar. Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero, bueno, vamos a nivelar”, dijo en dicho clip.

A través de Twitter, la animadora de televisión le respondió a sus detractores con un tajante mensaje. En dicho texto, no se mostró molesta, sino orgullosa por haberla convertido en ‘trending topic’ en la mencionada red social.

“Que lindo se siente saber que están riendo mucho con mi cambio de look”, escribió la exfigura de Latina. Junto a su oración, añadió el video que generó las opiniones divididas.

La conductora confirmó que está feliz por su nuevo look y que los comentarios no la complican.

Farándula habla de Janet Barboza

A través de sus redes sociales, muchos personajes de la farándula se pronunciaron sobre el nuevo ‘cambio de look’ de la pareja de Miguel Bayona.

“La cortísima carrera de Janet Barboza como estilista. Gracias a Dios el pelo crece", escribió el estilista Carlos Cacho a través de Instagram.

Carlos Cacho comenta corte de cabello de Janet Barboza

Por su parte, Shirley Cherres le dejó unescrito a Rodrigo Gonzáles, como mensaje hacia la ‘Rulitos’. "Qué horrible que es esa mujer, por fea siempre come las sobras, que se corte la cabeza y listo, porque esa cara no tiene solución, horrorosa”, redactó.