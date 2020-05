El periodista Gunter Rave sorprendió a los televidentes luego de aparecer en la conducción de América Noticias el pasado sábado 2 de mayo.

El comunicador se volvió tendencia en Twitter tras su presencia en el set del noticiero matutino. Muchos celebraron dicho momento, con mensajes de aliento a la destacada personalidad del periodismo.

El periodista dijo que su aparición el último sábado solo fue para reemplazar a un compañero. Foto: Captura

No obstante, en conversaciones con un medio local, Gunter Rave reveló que no volverá a conducir el programa de los sábados. Según explicó, su presencia solo fue para cubrir a su colega, quien no se presentó habitualmente.

"Hoy (ayer) reemplacé a un compañero que faltó, me dijeron que tenía que salir al aire y eso hice", dijo el periodista en diálogo con Trome.

Así también, habló sobre cómo recibió dicho apoyo del público. Como se recuerda, durante el programa América Hoy, estuvo al borde de las lágrimas tras una pregunta de la Ethel Pozo.

En las redes sociales, dicha consulta de la hija de Gisela Valcárcel fue tildada como “desubicada” e “irresponsable”, por decirle si tenía miedo de contraer el coronavirus durante sus enlaces en vivo.

Tras esto, los usuarios crearon un pedido en redes, de considerar al periodista en conducir América Noticias. Por tal motivo, Gunter Rave dejó unas palabras de agradecimiento a su público.

“Es algo que siempre he hecho en el noticiero. Yo cubro a mis compañeros desde siempre, y en verdad quiero agradecerles a todos por lo que están haciendo por mí, a veces inmerecidamente. Claro que es muy emocionante y eso me obliga a trabajar mejor y a superarme cada día más”, comentó.

Magaly Medina felicita aparición de Gunter Rave: ¡Bien merecido!

Luego de que el hombre de prensa de América Televisión Gunter Rave aparezca conduciendo un programa en vivo, miles de fans felicitaron al periodista.

Magaly Medina aplaude que Gunter Rave conduzca programa. Foto: Composición.

Incluso Magaly Medina, quien a través de su cuenta oficial de Twitter mencionó que se había ganado a pulso ese puesto.