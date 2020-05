Carlos Guerrero niega comentarios racistas: denunciaría penalmente a los responsables

La voz de la mítica banda de rock peruano We All Together, Carlos Guerrero, se encuentra en medio de la controversia tras unos comentarios de índole racista y machista que el músico, supuestamente, habría hecho a algunos usuarios en Twitter. Sin embargo, el artista usó las redes sociales para desmentir esto.

¿Qué sucedió? Pues se viralizó una áspera conversación de Guerrero (desde la cuenta @Ruta88Oficial) donde escribió: “¿Y tú cuántas canciones has compuesto, ‘hdp’? Seguro escuchas tu huayno”. El sujeto respondió con el mismo grueso calibre, pero el rockero replicaría con: “Ok, ¿a qué hora vienes a limpiar mi baño? Te estoy esperando”.

Carlos Guerrero acusado de comentarios racistas en Twitter.

Tras asegurar que ese es un trabajo decente y que la Pastorita Huaracina tiene más audiencia que We All Together, Carlos Guerrero habría respondido con esta expresión discriminatoria: “’Me pastoreta hoarazena tiini más pobleco qui tu’, ja, ja, ja, serrano (sic)”.

Pero, en un hilo de conversación distinto una usuaria escribió: “Hoy, un viejo asqueroso quiso pegar su porquería a mí. Una señora me avisó y otra me dijo que me pare al frente de ella en el micro. Luego, en la cola del Metropolitano, un asqueroso empezó a jod**me. Ser mujer en este país es no poder viajar tranquila en el transporte público”.

Carlos Guerrero habría lanzado comentario machista a usuaria.

Ante esto, la cuenta a nombre de Carlos Guerrero lanzó un comentario machista: “No sé si indignarme o excitarme”.

Carlos Guerrero, cantante de We All Together.

Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, hasta tal punto que la radio donde trabaja el rockero lanzó un comunicado que, entre otras cosas, afirma: “Sobre las imágenes que han venido circulando en estos últimos días conteniendo mensajes racistas y misóginos emitidos supuestamente desde una cuenta que pertenecería a nuestro locutor Carlos Guerrero, él ha señalado no ser el autor de dichos comentarios y que su cuenta habría sido hackeada. Él viene conversando con su abogado para tomar las acciones legales que correspondan”, indica Radio Mágica.

En ese sentido, el propio Carlos Guerrero, desde su cuenta de Facebook, aseguró que no es él quien hizo los deplorables comentarios.

We All Together, mítica banda de rock peruano que surgió durante los años 60's.

“Quiero aclarar que aquellos comentarios que circulan como captura de pantalla, correspondientes a una supuesta discusión entre mi cuenta de Twitter y otro usuario el 28 de abril de 2020 y, además, una aparente respuesta inapropiada hacia una joven en 2019, son falsos”, detalle el cantante de We All Together.

Carlos Guerrero explicó las razones por las cuales no podría ser el autor de tales expresiones. “El 27 de abril de este año (2020) cambié el nombre de la cuenta de Twitter de @ruta88oficial a @carlosbueno3, por lo que es imposible que haya hecho publicaciones con aquel nombre el día 28”.

Carlos Guerrero niega que sea el dueño de esa cuenta.

Tras esto, detalla que dicho usuario es ‘fake’: “Alguien creó una cuenta falsa llamada @ruta88oficial para hacerse pasar por mí y desprestigiarme. En cuanto al presunto comentario hacia la joven en 2019, tampoco es real y como prueba me remito al historial de mis tweets”.

Sin embargo, Carlos Guerrero sentenció que tomará las acciones legales correspondientes: “Estoy en conversaciones con mi abogado para poder ubicarlos y denunciarlos penalmente”.