Carlos Cacho demostró estar pendiente de las redes sociales durante la cuarentena al comentar uno de los videos que ha causado sensación entre los cibernautas: el de Janet Barboza cortándose el flequillo en TikTok.

El popular estilista dio una sarcástica opinión sobre el insólito cambio de look que se realizó la popular ‘Rulitos’ a través de su cuenta de Instagram.

PUEDES VER Janet Barboza se corta el cerquillo sola y el resultado impacta a sus seguidores[VIDEO]

“La cortísima carrera de #JanetBarboza como #Estilista. Gracias a Dios el pelo crece... #RulitosSinRulos #SeñorTenPiedad”, escribió Carlos Cacho, fiel a su estilo. Junto a su post, el polémico personaje acopló el video de TikTok en el que Janet Barboza aparecía cortándose el cerquillo guiándose de un tutorial de YouTube.

Carlos Cacho comenta corte de cabello de Janet Barboza

“Jajaja, no sabes cómo morí de risa con este video”, “jajaja es el estrés de la cuarentena, ya no sabe qué hacer”, “es una broma seguro jajaja”, “¿ella se prestó para eso? Dios mío”, fueron algunos de los comentarios que dejaron al exconductor de TV.

En tan solo cuatro horas, la publicación de Carlos Cacho en Instagram ha logrado superar los 1.800 ‘me gusta’.

PUEDES VER Janet Barboza critica video de TikTok de Magaly Medina y la llama “acomplejada”

Janet Barboza decepcionada de su corte de cabello

Janet Barboza confesó que no le gustó nada cómo se cortó el flequillo ella misma en un video de TikTok.

"No me salió muy derecho el corte del cerquillo, así que vamos a nivelar. Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero, bueno, vamos a nivelar. Entonces volvemos a coger el cerquillo, aquí el mechón y vamos a cortar”, comentó la conductora de TV en el clip donde mostró el inesperado resultado.