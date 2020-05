Britney Spears incendió por accidente su gimnasio: “Lo quemé todo” [VIDEO]

Britney Spears usó su cuenta oficial de Instagram para contar el desastre que ocasionó en su casa hace algunos meses atrás.

La cantante de pop compartió un video con sus fans para confesarles que por un descuido suyo incendió su gimnasio.

Britney Spears confiesa que incendió su gimnasio por accidente.

“Hola chicos, estoy en mi gimnasio en este momento. No he estado aquí durante seis meses porque, por desgracia, lo quemé todo”, dijo la celebridad estadounidense a sus 24.1 millones de seguidores de Instagram.

Britney Spears explicó cómo sucedieron las cosas para que sus fans no se preocupen por ella, ya que años atrás tuvo un colapso y fue internada en un centro psiquiátrico. Asimismo, resaltó que nadie resultó lastimado.

“Tenía dos velas prendidas y sí, una cosa llevó a la otra y lo quemé. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incendio”, agregó la estrella.

Asimismo, la cantante también detalló un poco más de lo sucedido en la descripción de la publicación.

“Pasé junto la puerta del gimnasio y las llamas… Por la gracia de Dios, la alarma sonó después de eso y, por supuesto, nadie resultó herido”, contó

“Desafortunadamente ahora solo me quedan dos piezas de equipo y un gimnasio de espejo de un solo lado, pero podría ser mucho peor, así que estoy agradecida. De todos modos, me gusta hacer ejercicio afuera”, finalizó.

