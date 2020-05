Arturo Requejo , nuevo protagonista en el caso ‘Merlos Place’

El escándalo ya conocido como ‘Merlos Place’ no deja de sorprender, ya que ahora apareció un nuevo protagonista en la historia. Se trata de Arturo Requejo, exconcursante de Gran Hermano, quien empieza a tomar un papel en esta polémica que surgió después de que Alexia Rivas saliera en un video en directo de Alfonso Merlos.

Fue en el programa Viva la vida donde Arturo reveló que es el cuarto en discordia en este drama. A su vez aclaró que su relación con su expareja Merche había terminado luego de siete años.

Arturo cuenta su romance con Alexia Rivas

Según contó Arturo, su romance con la intérprete de ‘Abre tu mente’ se terminó en enero, pero siguieron viviendo en la misma casa. A la par comenzó un flirteo con Alexia Rivas por las redes sociales, ahí le daba ‘me gusta’ a las publicaciones de la reportera. Luego se encontraron en una cita el día de San Valentín.

Según Arturo Requejo, Merche y él ya habían terminado su relación después de siete años.

Desde esa fecha solo se vieron en cuatro ocasiones más los meses de febrero y marzo, siempre en casa de la periodista, ya que él quería llevar su relación con discreción teniendo en cuenta que aún no era pública su ruptura con Merche.

La relación se diluía ante las sospechas de que ella estaba viendo a otras personas. Al ver el polémico video, Arturo creyó reconocer la silueta que atravesó el salón de Alfonso Merlos.

Arturo Requejo se une al caso 'Merlos Place'.

Para confirmar su intuición decidió confirmar directamente con Alexia si era ella la que se encontraba en casa del periodista: “No me digas que eres tú. Qué fuerte me parece”, a lo que la reportera le respondió: “Que no te parezca fuerte que yo estoy con Alfonso súper bien”.

Poco después de que el programa Viva la vida diera a conocer el testimonio de Arturo Requejo, Marta López se sentaba en el Sábado Deluxe para someterse al famoso polígrafo de Conchita y defender que Alfonso la engañó.

Por su parte, Alexia Rivas se encuentra de baja tras amenazar con tomar acciones legales contra los medios, entre ellos la productora para la que trabaja.