Angie Jibaja revela que su agresor Ricardo Márquez se enamoró de ella y empezó a acosarla

Angie Jibaja brindó una entrevista para El reventonazo de la chola, donde reveló detalles sobre la trágica historia que vivió al lado de Ricardo Márquez, el sujeto de 75 años que le disparó.

En conversación con Ernesto Pimentel, la popular ‘Chica de los tatuajes’, decidió aclarar una de las mayores dudas de sus seguidores: si mantenía o no una relación con el adulto mayor.

Angie JIbaja afirma tener el propósito de ayudar a personas que sufren de adicciones a las drogas. Foto: Composición

Angie Jibaja aseguró que no era pareja de Ricardo Márquez y que este era tan solo un amigo que se solidarizó con ella y le dio alojamiento en su casa porque no tenía a dónde ir. “No tenía casa, así que me quedé en un cuarto ahí, porque era un amigo, un viejito buena gente”, relató.

Sin embargo, según la modelo, todo cambió cuando el hombre se enamoró de ella. "Se comenzó a enamorar de mí, me empezó a dar asco el acoso, pero no tenía a dónde ir”, comentó, con la voz entrecortada.

Angie Jibaja también dijo que es falso que haya estado consumiendo drogas con Ricardo Márquez y mostró la gran cantidad de medicamentos que le recetaron tras ser baleada por el sujeto de 75 años.

Angie Jibaja muestra el tratamiento que reciben sus heridas tras balacera

A través de sus historias en Instagram, la modelo Angie Jibaja publicó un video donde muestra cómo le curan las heridas de bala que sufrió tras ser baleada por Ricardo Márquez.

“Te amo María, te amo. Si estoy con Dios, ¿quién contra nosotras? Nadie es indispensable, si estuviera con ellos otro sería el cuento", escribió la ‘Chica de los tatuajes’ junto al clip que compartió con sus seguidores.