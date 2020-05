Angie Jibaja a Romina Gachoy: “Quiero hablar contigo, entre mujeres” [VIDEO]

Angie Jibaja está comprometida a ‘resurgir de las cenizas’ como ser humano, entre otras cosas, para no perder el contacto con sus hijos, cuya custodia le fue quitada. Recuperada de sus heridas y adicciones, la modelo desea entablar comunicación con Romina Gachoy, esposa del padre de sus pequeños, Jean Paul Santa María.

Recuperada del intento de feminicidio que sufrió a manos de Ricardo Márquez Michieli, hombre de 75 años que le disparó en un supuesto arranque de celos, Angie Jibaja ha mostrado su mejora en redes sociales, pero esta vez fue la invitada (conectada desde su hogar) del programa de Ernesto Pimentel ‘El Reventonazo de la Chola’.

Angie JIbaja se ratificó en que sobrevivir a un intento de feminicidio fue una señal divina para ella.

En dicho espacio, Pimentel aprovechó para felicitarla por la decisión que ha tomado de curarse, de hacerse consecutivos exámenes toxicológicos y volver a encaminar su vida lejos de las drogas.

“No voy a llorar otra vez”, comenzó diciendo la ‘chica de los tatuajes’: “Comentarles a todos que siempre creí en Dios, demasiado […] las lágrimas ya salieron […] la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que esperas y lo que crees”, expresó Angie Jibaja sosteniendo su Biblia.

Angie Jibaja perdió la custodia de sus hijos en 2019, los cuales viven hoy con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

De pronto, la modelo aseguró que el incidente con Márquez Michieli ha sido un punto de inflexión para ella: “Todo tiene una razón, un principio, un final y mi final llegó hasta aquí”.

“Dios me salvó. Tenía un balazo en medio del estómago, en el colon. Me siento orgullosa de mis tatuajes naturales que me han salvado la vida”, agregó la expareja de Jean Paul Santa María.

Tras esto, Ernesto Pimentel, evidenciando estar conmovido por las palabras de JIbaja, aseguró: “Dios te ha dado una segunda oportunidad y la vas a sacar adelante”, para luego agregar: “Nicolás (hijo mayor de la modelo) dijo que eres la mejor madre del mundo […] Romina (Gachoy) ha escrito asegurando que Jacko y Gia están bien”.

Esto último afectó a Angie Jibaja, quien no dejaba de llorar, pero terminó dirigiéndose hacia Romina Gachoy: “¿Podemos hablar entre mujeres? Quiero conversar contigo, quiero que tú me informes para estar sintonizadas, porque creo que no es la edad para que mis hijos sepan lo que me ha pasado. La van a pasar mal”.

Angie JIbaja quiere hablar con Romina Gachoy.

Angie Jibaja culminó haciendo un compromiso con ella misma, con sus hijos y con sus seguidores: “Quiero mucho a mi público. Me voy a comprometer a hacerme toxicológicos semanalmente [...] Voy a cambiar totalmente”.