Angélica Vale confesó que “se hacía daño” con sus relaciones amorosas

Angélica Vale es una de las artistas más queridas de México. Su sentido del humor y sus ocurrencias llevan alegría al público desde hace varios años. Sin embargo, en su vida hubo episodios poco felices que la actriz recordó en una entrevista.

En conversación con Aurora Valle para el programa Confesiones, la también comediante dio a conocer detalles de su juventud, una época que describe como marcada por la falta de amor propio, en la que además fue víctima de maltrato psicológico.

Angélica Vale tiene 44 años y es una de las actrices más queridas de México. (Foto: Instagram)

“Cuando me bajaba del escenario, yo era un total relajo. Por eso fui tan ‘noviera’, porque yo no me quería nada. Entonces era algo como: ‘A ver, ¿quién me trata peor? ¿tú? Bueno, vamos a ser novios’. Permití el maltrato, obvio, era muy bruta. Pero porque yo lo permitía. Yo solita me hacía daño porque no me quería”, confesó la actriz.

En una entrevista, Angélica Vale dio detalles de una dura etapa de su vida.

Asimismo, Angélica Vale admitió que no entendía por qué le sucedía todo eso, ya que de joven había tenido una vida llena de comodidades y, además, había crecido en una familia repleta de personas talentosas, empezando por su propia madre Angélica María.

Pese a todo, la actriz y comediante se impuso a las adversidades y, en la actualidad, hace disfrutar a sus seguidores con sus derroches de humor. Recientemente, por ejemplo, apareció en los medios tras parodiar una transmisión en vivo que realizó Paulina Rubio.