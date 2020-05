Andrés Wiese gana en ‘likes’ a Cristiano Ronaldo por el rostro más bello

Andrés Wiese viene dando de qué hablar en los últimos días debido a que fue nominado al rostro más bello del mundo 2020.

A través de Instagram, se dio a conocer que el popular ‘Ricolás’ forma parte del concurso The 100 Most Beautiful Faces, el cual se realiza anualmente por la organización TC Candler & The Independent Critics.

Andrés Wiese es uno de los más votados por el rostro más bello del mundo 2020.

El actor peruano ha tenido una buena acogida en lo que corresponde a reacciones de seguidores, ya que va dejando en el camino a grandes figuras de Hollywood como Chris Evans, el querido ‘Capitán América’.

Pero Andrés Wiese no solo viene superando a estrellas del cine, sino también a destacadas figuras del deporte. En el Instagram del popular concurso se pudo apreciar que el intérprete nacional superó nada menos que a Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus.

Andrés Wiese gana a Cristiano Ronaldo en concurso por el rostro más bello del mundo 2020.

El amigo de Erick Elera tiene 259.632 “me gusta”, mientras que el futbolista portugués cuenta con 16.150 reacciones.

Tras su nominación, Andrés Wiese hizo una curiosa publicación. Él uso sus historias de Instagram para dejar un escueto mensaje. “Thank you very much (‘muchas gracias’, en castellano)”.

Cabe mencionar que el actor de Al fondo al sitio es el primer peruano en aparecer en este tipo de concurso de talla mundial.

Andrés Wiese reacciona a su nominación.

Erick Elera reacciona a la nominación de Andrés Wiese

Erick Elera fue hasta la publicación oficial donde aparece Andrés Wiese concursando por el rostro más bello del mundo para dejar un divertido mensaje de apoyo a su colega y amigo.

“Lo sabía, siempre confié en ti, mi Wiese, tu Wiese, nuestro Wiese. Pásame la A, pásame la N, pásame la D, pásame la R, pásame la E, pásame la S, ¿qué dice? Ricolás. ¡Ah!", escribió.