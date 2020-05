A Vanessa Terkes le “parece bien” que Alejandra Baigorria y George Forsyth donen mascarillas

Alejandra Baigorria y George Forsyth han causado más de un comentario sobre un posible romance entre ambos tras ser vistos juntos donando mascarillas que la empresaria confecciona en su taller de Gamarra. Sin embargo, de quien nunca esperaron una opinión fue de la expareja del alcalde de La Victoria, la actriz Vanessa Terkes.

Cuando fue consultada por el diario Trome si a pesar de la cuarentena se sigue dedicando a hacer labores sociales, la popular ‘chata Terkes’ contestó: “Sí. Hay que sumar y ayudar. Mucha gente la está pasando mal, por lo que es necesario dar la mano”.

Alejandra Baigorria junto a George Forsyth entregando donativos de mascarillas.

Sin embargo, cuando le pidieron su opinión sobre su expareja George Forsyth, quien ha sido visto junto a Alejandra Baigorria entregando donativos de mascarillas para prevenir el contagio del coronavirus, no solo a la población vulnerable, sino también a autoridades sanitarias, personal edil, como efectivos de las fuerzas del orden, Vanessa Terkes confesó.

“No lo sabía (que ambos personajes paran juntos). Bueno […] hay mucha gente necesitada. Me parece bien que se sumen (a las labores solidarias) y ayuden”.

Vanessa Terkes saludó la iniciativa de Baigorria y Forsyth.

Vale recordar que desde que Alejandra Baigorria anunció que usaría su taller y máquinas para confeccionar mascarillas, las cuales donaría, en todas sus entregas estuvo acompañada de George Forsyth, quien hoy es el alcalde del populoso distrito de La Victoria.

Esto llevó a muchos a barajar la posibilidad que el exfutbolista y la ‘rubia de Gamarra’ pudieran estar cultivando una futura relación sentimental, pero Baigorria descartó esto.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los relacionen) y no está mal que la gente especule”, explicó Alejandra Baigorria en su momento.