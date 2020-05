‘Zorro’ Zupe confiesa que Nicola Porcella lo besaba: “Me chapa cuando está borracho”

Durante muchos años, Ricardo ‘Zorro’ Zupe confesó que albergaba sentimientos por Nicola Porcella. Sin embargo, durante una transmisión en vivo que realizó por Instagram al lado de la influencer Paula Manzanal, el polémico personaje contó una de sus experiencias con el exchico reality .

Ambos publicitaron en sus respectivas cuentas que harían un enlace y, fiel al estilo que los caracteriza, conversaron sobre diversos temas, pero también respondieron más de una pregunta del público.

Nicola Porcella fue suspendido de Latina durante el estado de emergencia.

Paula Manzanal lanzó una interrogante al ‘Zorro’ Zupe: “¿Te chapaste a Nicola (Porcella)?”. Ante esto, el exconductor de Válgame comenzó a reír. “Ok, sí voy a responder esa pregunta”, indicó.

Sin dejar de reírse y mirando a la cámara, Ricardo Zúñiga confesó: “¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”.

El ‘Zorro Zupe’ no contuvo la risa y se apoyó sobre el hombro de Paula Manzanal, quien comentó: “Pero, yo no sé por qué […] ¿Quién no se ha ‘chapado’ a Nicola (Porcella)?”

Vale recordar que el ‘Zorro’ Zupe estuvo en la televisión peruana hasta los primeros días de marzo de 2020 cuando el programa de Latina, Válgame, fue sacado del aire, precisamente, por un altercado donde Zúñiga fue el protagonista.

¿La razón de esto? Durante un enlace en vivo, el ‘Zorro’ Zupe tuvo condenables expresiones hacia Mirella Huamán, madre de Camila, la niña de 5 años que fue abusada y asesinada en el distrito de Independencia cuando esta no se encontraba en su hogar.

Este altercado le valió una serie de críticas, incluso por parte de figuras de su propio canal como Lorena Álvarez y Ricardo Morán.