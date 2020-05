Victoria Beckham demostró una vez más el profundo amor que siente hacia su esposo, el exfutbolista David Beckham, quien cumple 45 años este sábado.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de las Spice Girls compartió un emocionante mensaje dedicado al deportista, con una tierna fotografía de sus primeros años juntos.

La tierna publicación en Instagram de Victoria Beckham.

“Feliz cumpleaños, David. Todavía recuerdo nuestros paseos con Snoop y Puffy en Manchester, hace todos esos años. Hasta hoy paseamos juntos a nuestros perros, 23 años después. Te amo mucho”, escribió la empresaria en un mensaje cargado de nostalgia.

Rápidamente, la publicación llamó la atención de los millones de seguidores de Victoria Beckham en Instagram. En solo unas horas, la romántica dedicatoria ha provocado la reacción de 800.000 usuarios, recibiendo además cientos de comentarios.

David y Victoria Beckham tienen tres hijos y una hija. (Foto: Conversations About Her)

Sin duda, el tiempo no ha desgastado los sentimientos de la pareja Beckham, que siempre se ha mostrado feliz frente a las cámaras. Por ello, la británica publicó también un video en homenaje a su esposo, destacando su faceta de padre amoroso. Pero la felicidad no ha sido completa para la familia, debido a que algunos integrantes no pudieron sumarse a la celebración a causa de la crisis sanitaria.

Beckham participará en subasta para reunir fondos.

“Feliz cumpleaños al mejor papá. Celebrando en cuarentena y extrañando a Brooklyn y a todos nuestros amigos y familiares el día de hoy. Los queremos mucho”, declaró Victoria.