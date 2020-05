El presentador de televisión y colaborador Víctor Sandoval dio a conocer a través de sus redes sociales que su madre, Ascensión Novillo, había fallecido este sábado 2 de mayo.

La progenitora del televisivo dió positivo al coronavirus semanas antes, pero logró superar a la infección. Sin embargo, las secuelas que le dejó la infección “en los pulmones y en la cabeza” provocó su deceso a los 94 años.

Mediante su Instagram, Víctor Sandoval se ha despedido de su madre, dedicándole unas conmovedoras palabras junto a una fotografía con ella.

“Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar... siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenias ...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma ... ese no tiene consuelo ... descansa en paz mamá...volveremos a vernos te quiero mamá”, escribió el presentador de televisión

El colaborador del programa Sálvame también recordó el fallecimiento de su padre en dicha dedicatoria, a quien perdió hace dos meses.

Madre de Víctor Sandoval se encontraba agonizando

Tan solo hace unos días atrás, Víctor Sandoval había anunciado durante el programa Sálvame que su madre Ascensión Novillo se encontraba agonizando.

En lágrimas, comentó que ese había sido el motivo por el cual se había ausentado del programa, en el cual trabaja como colaborador.

“Mi madre está agonizando, por eso no tenía fuerzas para venir”, dijo Víctor, muy conmovido por la difícil situación que le tocaba atravesar en esos momentos.

Victor Sandoval se mostró muy afectado al contar historia de su madre. (Foto: Twitter)

Mencionó que aunque fue dada de alta de la infección, el virus la había dejado destrozada: “Dar negativo en el coronavirus no es que no te destroce por dentro. Le ha destrozado los pulmones y la cabeza”.

Muy acongojado, Víctor Sandoval continuó explicando la situación de su madre en el popular programa de Tele 5: “Si no se muere hoy, se muere mañana. No se va a morir con coronavirus, ya que ella ya lo ha superado pese a tener 94 años".