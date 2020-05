Vania Bludau y su historia de amor que habría llegado a su fin por culpa de Tinder [FOTOS]

Desde que Vania Bludau decidió viajar a Estados Unidos para continuar con su carrera profesional, jamás imaginó que conocería a Frank Dello Russo, un abogado de profesión, quien se convertiría en su pareja.

Vania Bludau y Frank Dello Russo: ¿Cómo empezó su relación?

La modelo contó desde un inicio que encontró el amor en Estados Unidos, ya que conoció al abogado en un gimnasio de dicho país. Mediante las instantáneas que publicaba en su cuenta de Instagram, la peruana comunicaba a sus seguidores sobre la existencia de esta persona.

Vania Bludau y Frank Dello Russo oficializaron su compromiso

Como se recuerda, la exchica reality dio a conocer a todos los medios que iba contraer matrimonio con el abogado, mediante sus redes sociales al publicar una fotografía donde Frank Dello Russo le proponía matrimonio.

Vania Bludau y Frank Dello Russo. Foto: Instagram

Incluso manifestó que su boda iba ser sencilla, ya que no quería despilfarrar dinero porque su prioridad es comprarse un departamento. “Así gastes un sol o un millón es la misma situación. Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo. No he hablado de precios, pero sé que es un gasto, pero tampoco voy a despilfarrar el dinero”, declaraba anteriormente.

Vania Bludau disfruta sus días en Miami

“Tengo como prioridad comprarme un departamento. El matrimonio se dará, pero no estoy desesperada por eso. Además, hay que preocuparse porque las fotos salgan lindas”, comentaba la modelo.

Vania Bludau pone fin a su relación con Frank Dello Russo

Mediante un informe, la conductora Magaly Medina reveló los motivos que tuvo para poner punto final a su relación. “Ella le encontró a él unas facturas donde paga su suscripción a Tinder, una red social donde se encuentra parejas, para encontrar entretenimiento de un día o de una noche, gente que te invita a salir y después lo que siga”, comentó la presentadora.

“Ha borrado todas las fotos que tenía junto a su novio oficial. Ella tiene tan mala suerte, bueno dicen que no es mala suerte, sino que una siempre escoge mal, pero ya no existe ni una foto del novio americano con quien se había comprometido en diciembre”, sentenció.