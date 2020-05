Vania Bludau y sus fracasos amorosos más polémicos [VIDEO]

Vania Bludau confirmó el fin de su compromiso matrimonial con el abogado Frank Dello Russo, hecho que ha impactado a varios usuarios.

Sin embargo, este no fue el único fracaso amoroso que ha enfrentado la modelo hasta el momento.

Vania Bludau y Christian Domínguez

La pareja comenzó su relación en el año 2011 y fue estable hasta el 2013, momento en el que se empezó a hablar de una ruptura y se acusó a Christian Domínguez de infidelidades.

A pesar de lo que se especula, recientemente Vania Bludau aclaró que no terminaron por culpa de Karla Tarazona, sino por otras personas.

“Karla no fue el motivo por el que terminamos. Fueron otras personas. Ella no tenía nada que ver. Ellos iniciaron una relación al poco tiempo que habíamos terminado por eso las personas comenzaron a pensar y hablar mal. Yo terminé con él por otras personas”, aclaró en el Reventonazo de la chola.

Además, reveló que la relación llegó a su fin por un desgaste emocional por parte de ambos y para Vania fue un alivio terminar esa etapa de su vida.

Vania Bludau y Sebastián Lizarzaburu

En el año 2014, el popular ‘Hombre roca’ y la modelo Vania Bludau confirmaron su romance, luego de sus constantes acercamientos durante la quinta temporada de Esto es guerra, el programa reality en el que participaban.

Incluso la mamá de Sebastián Lizarzaburu tuvo la oportunidad de conocer a Vania y opinar positivamente sobre ella. “A mí Vania me parece una chica regia, y yo siempre se lo dije a Sebastián”, indicó doña Sandra.

No obstante, la relación llegó a su fin y Vania Bludau dio a conocer esta noticia mediante sus redes sociales.

Por su parte, la expareja de Andrea San Martín declaró que la relación finalizó en buenos términos. “Yo no tengo nada malo que decir, simplemente las cosas no funcionaron. No hay mala onda por mi lado”, comentó.

Vania Bludau y Frank Dello Ruso

La influencer usó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que había encontrado el amor en Estados Unidos, luego de conocer al abogado en un gimnasio de dicho país.

Meses después Vania Bludau dio a conocer que Frank Dello Russo le había propuesto matrimonio; incluso confesó que quería una boda sencilla, ya que necesitaba ahorrar dinero.

Vania Bludau y Frank Dello Russo. Foto: Archivo

“Así gastes un sol o un millón es la misma situación. Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo", declaró.

No obstante, hace unas horas Vania Bludau confirmó que le puso fin a su compromiso mediante las historias del popular ‘Peluchín’.

Vania Bludau y Frank Dello Russo ponen fina a su romance. Foto: Instagram

“Ya quiero cortar esto de raíz. Me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió.