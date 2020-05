El artista Tongo hizo un llamado a la Asociación de Autores y Compositores (APDAYC) para que le den un adelanto de sus regalías debido a la crisis económica que se ha dado en el país, tras la llegada del coronavirus.

“Yo he tenido mis buenos tiempos y cuando he ganado bien he invertido en mi casa, pero eso no quiere decir que tenga plata”, aseveró el artista peruano en una reciente entrevista.

De la misma manera, el cantante solicitó que se le adelante un porcentaje, ya que asegura que se encuentra mal de salud. “Estoy pidiendo que me den un adelanto de mis regalías porque estoy mal de salud y no tengo ingresos económicos, y no me quieren dar la ayuda”, comentó para el diario la Karibeña.

Tongo. Foto: Archivo

“A mí siempre me pagaban 300.000 soles de regalías, ahora me han bajado por reclamar y decir que cambien de dirigentes”, confesó el intérprete de “La pituca”.

Tongo. Foto: Archivo

Asimismo, el artista pidió un bono para todos sus colegas que se desempeñan como músicos. “Yo no pido para mí, yo pido para los músicos que no tienen qué comer, ellos viven de cada show, de cada presentación y ahorita están en nada. Esperamos, señor Vizcarra, que les pueda dar un apoyo”, finalizó Abelardo Gutiérrez.

En su sencillo, el cantante habla sobre la fuerza que debemos tener para enfrentar a esta pandemia, además de brindar una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad.