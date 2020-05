Tatiana Astengo es una de las actrices más activas en redes sociales y quien más crítica ha sido con la conducta de los peruanos durante el estado de emergencia a causa del coronavirus. Sin embargo, la intérprete parece sentirse muy abrumada en estos tiempos de aislamiento social obligatorio asegurando que no se encuentra lista para estar positiva.

En su más reciente publicación de Twitter, Astengo compartió un video donde, mirando fijamente a la cámara, expresa: “Vas a querer partirme la boca, desmantelarla como un juguete nuevo; aun así no podrás arrancarme ninguna historia triste”, es el misterioso mensaje de la artista en la mencionada plataforma virtual.

Este particular mensaje vino acompañado de un no menos curioso texto donde intenta develar su estado de ánimo: “No voy a jugar al ‘positivismo’, pero sí prometo no dejarme vencer. Vamos, Perú, día a día. Estamos juntos en esto #QuedateEnCasa”.

De inmediato, los usuarios de Twitter dejaron comentarios a Tatiana Astengo para darle un empujón anímico en medio de la cuarentena por el coronavirus.

“Todos tenemos días buenos y malos. Somos humanos”. “Tati, fuerte y con garra. Aquí vamos juntos a ti”. “Todos juntos sumamos. No pierdas la fuerza, sabemos lo difícil que es para todos (más aún para los más humildes)”. “Arriba esos ánimos, ya pronto estarás junto a tus seres queridos y amigos”. “Vamos, Tati, los peruanos y, sobre todo las mujeres, somos guerreras. Tú siempre lo has demostrado. Fuerza en días difíciles”. “Tati, necesitas sol, sube a la azotea”.

En casi todo estos comentarios, Tatiana Astengo ha tenido una reacción hacia los mensajes de aliento que han dejado sus seguidores.