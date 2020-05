Renata Flores: La reina peruana del trap quechua

Con información de The New York Times

Renata Flores Rivera tiene 19 años y se define como “cantante y activista”. Nacida en un hogar de padres músicos, revaloriza y promueve la lengua natal de sus antepasados, el quechua, lo que la tiene hoy en la mira. Su versión de ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson logró en dos semanas un millón de reproducciones en YouTube. “Yo sentía que tenía una gran responsabilidad al representar al Perú y en quechua”, evocó en un documental realizado por estudiantes universitarios.

“Renata es parte de una generación de músicos peruanos que combinan los ritmos urbano latinos, rap y el reggaetón con los sonidos y el lenguaje del campo andino”, escribió Julie Turkewitz para The New York Times, artículo que la artista agradeció en su Facebook.

“Pero hay pocos casos en los que el lenguaje se usa en los medios para abordar las preocupaciones contemporáneas. Flores asume el poder femenino, la corrupción gubernamental, la guerra y las polémicas internacionales de la cultura pop. Su nuevo álbum, Isqun, o ‘Nine, que se lanzará este año, rastrea todo lo que la mujer andina ha tenido que pasar desde antes, incluso, de la llegada de los españoles al Perú”, dice el artículo.

“Lo grabó en una escuela de música, propiedad de sus padres y ella misma dirigió la producción. Renata es una artista independiente, autofinanciada con la ayuda de fondos de la fundación y la competencia, pagos de eventos y un contrato con una empresa de champú.

En ‘Somos fusión’, una canción mitad quechua, mitad española sobre la vida de la hija mitad inca, mitad española del conquistador Francisco Pizarro, se dirige descaradamente a Rosalía, la estrella del pop de origen español, que a veces ha sido acusada de desplazar a los artistas latinoamericanos. ‘Somos fusión’ habla sobre los descendientes de Francisco. “Rosalía, admite que tengo razón”.

Renata Flores vive en la pequeña ciudad de Ayacucho, una vez la cuna de Sendero Luminoso y el lugar de nacimiento del grupo Uchpa. Sus padres, exmiembros de una banda de rock peruano, ahora son administradores del hospital (su padre) y directora de una academia de música (su madre).

Capturó por primera vez la atención de Perú hace cinco años. A los 14 años, después de no haber podido ganar una temporada en ‘La voz kids’, similar a American Idol, ella y su madre decidieron tomar lo que habría sido su canción campeona, la versión en quechua de Uchpa de la versión de The Animals de La casa del sol naciente, a internet.

Pronto, su video de la portada fue tendencia en Facebook en Perú. Luego vinieron más versiones en quechua ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson (‘Chaynatam Ruwanki Kuyanayta’) y ‘Fallin’ (‘Wichichkamuni’ de Alicia Keys).

En aquel entonces, Renata Flores solo quería hacer “algo diferente”. Pero ella comenzó a pensar en lo que significaba cantar en el idioma de sus antepasados. Su objetivo, dijo, era “rescatar nuestra cultura”. ‘Tijeras’, su primer sencillo con orientación política, fue un grito de guerra de la era #MeToo. “Mi grito”, dice ella, “tal vez si lo canto bien, la gente me escuchará”.