Pedro Suárez Vértiz a Ricardo Gareca: “Tú eres un sentimiento para nosotros”

Pedro Suárez Vértiz, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que Ricardo Gareca logró unir a un país y sacar a flote el amor a la patria que desde hace mucho tiempo no se podía percibir. Ello a raíz de un saludo que grabó el argentino, desde Buenos Aires, donde alienta al Perú a seguir adelante frente a esta crisis que está atravesando.

“No tengo la más mínima duda de que Gareca reconcilió a un país muy dividido social y políticamente. La clasificación al mundial de Rusia sacó a la luz el amor a la patria que por muchísimo tiempo no afloraba. Gareca con su gran talento, pacifico temperamento, vasta experiencia y una asombrosa buena suerte, destapó un volcán de unión en el Perú que hacía 36 años no erupcionaba”.

Asimismo, el cantante se pronunció sobre el saludo y mensaje de aliento que Ricardo Gareca registró en un video.

“Con este saludo, enviado desde su casa en Buenos Aires, el profe me emocionó. Su sensibilidad con nuestros héroes caídos lo dice todo. Sus pupilos le gastaron bromas por su look de cuarentena. Le dijeron Chuck Norris, Jesucristo, Thor, Chewbaca, Aragorn, etc. Pero todo con mucho amor. Yo personalmente vi a mi padre (hombre barbado también) en él. Porque mi papá me hablaba igual y me daba esa paz que solo un hombre noble puede dar”.

Publicación de Pedro Suárez Vértiz Foto: captura

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz agradeció al director técnico de la selección por llevar al país al mundial de Rusia y a la final de la Copa América.

“Porque son las imágenes de un Perú en Rusia que se amaba a sí mismo y lo gritaba por todas las ciudades. Y aunque no pasamos la primera ronda en el mundial, igual nos quedamos maquillados de rojo y blanco, con nuestra bandera en la espalda y cantando por las calles. Eso me tocó profundamente el corazón, y aunque no lo crean, los peruanos que cantan desde sus balcones en cuarentena, somos en mucho, producto de ese patriotismo renacido con la clasificación. Gracias Tigre. Encima nos llevaste a la final de la Copa América. Tú no eres una persona para nosotros, eres un sentimiento. No lo olvides jamás. Gracias por tanto Tigre Gareca”, señaló el cantante en Instagram.